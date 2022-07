Giorgio Panariello a cena a Termoli: il 5 luglio lo spettacolo al Teatro Verde

Era già a Termoli nella giornata di ieri, domenica 3 luglio, Giorgio Panariello comico, attore, conduttore televisivo e regista italiano. Panariello si è concesso una cena in un noto ristorante di Termoli tra foto e risate. Il comico è a Termoli per lo spettacolo al Teatro Verde GIORGIO PANARIELLO in “LA FAVOLA MIA”, nato per festeggiare i 20 di carriera dal successo di “Torno Sabato” che si terrà martedì 5 luglio. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Lo spettacolo rientra in “Adriatika – Festival di percorsi creativi”.