Giorgio Careccia torna al cinema con “Il ladro di giorni”

L’attore molisano ha partecipato al Festival del Cinema di Roma: «Una grande soddisfazione. Il mio grazie va a chi mi è sempre vicino»

Una passione diventata un lavoro. Un talento messo a nudo in teatro, in tv e al cinema. L’attore campobassano Giorgio Careccia continua la sua ascesa. E tra le novità c’è il film, di prossima uscita sul grande schermo, “Il ladro di giorni” presentato nei giorni scorsi al Festival del Cinema di Roma. Nel film, che uscirà nelle sale italiane a novembre, Giorgio è coprotagonista al fianco di Riccardo Scamarcio. Sul rep carpet, Giorgio è stato accolto con entusiasmo: «Una grande soddisfazione per me ma anche per tutti quelli che credono in me» ha detto ai nostri microfoni.

Qualche settimana fa anche la partecipazione nella serie tv Rai, “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” e, a breve, l’inizio delle riprese di un nuovo progetto, sempre con Riccardo Scamarcio.

Ma Giorgio Careccia, molisano doc, continua ad amare la sua terra ed è proprio in Molise che continuerà a tenere, insieme all’amico e collega Diego Florio, corsi di recitazione. «Dobbiamo pensare al futuro e il futuro sono i nostri ragazzi e per noi artisti è fondamentale mantenere viva la funzione sociale del nostro mestiere» ha concluso.