Giorgia Meloni a Termoli: parte la campagna elettorale di Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni sarà a Termoli il prossimo 31 agosto dalle ore 12 presso il lido La Lampara sul lungomare nord della città adriatica per ‘Un aperitivo con Giorgia’ in occasione della campagna elettorale per le politiche 2022.

La notizia è iniziata a circolare già dalla serata di ieri. Sarà proprio lei il primo leader nazionale a fare tappa in Molise. Si tratta di un ritorno nella città adriatica per la numero uno di Fratelli d’Italia che era già stata a Termoli in un comizio in piazza Cattedrale nell’aprile del 2018.