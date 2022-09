Giorgetti (Lega): “In Molise serve un altro modello di sanità. La Flat tax? Aumenta imprese e posti di lavoro”

Il ministro dello Sviluppo Economico e vice segretario federale del Carroccio è intervenuto all’inaugurazione della sede elettorale del partito in corso Vittorio Emanuele II a Campobasso e ha incontrato i candidati al Parlamento

Il ministro dello Sviluppo Economico e vice segretario federale della Lega, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto all’inaugurazione della sede elettorale del partito in corso Vittorio Emanuele II a Campobasso e ha rilasciato alcune dichiarazioni su vari temi. “La sanità – ha spiegato – non è che può essere fatta come uno stampino in ogni situazione orografica. In una grande città c’è un certo tipo di sanità, su un territorio montano o collinare con tanti piccoli comuni, probabilmente, ci vuole un altro modello di sanità che è uno dei diritti fondamentali dei cittadini”.

Il Molise “può farcela perché è piccolo e bello, ma i molisani devono crederci – ha osservato Giorgetti – e farsi valere. Dobbiamo creare le condizioni infrastrutturali affinché queste potenzialità si possano esprimere”.

Riguardo alla Flat tax (o tassa piatta), per il vice segretario federale della Lega “innanzitutto dobbiamo creare opportunità di lavoro per tutti, la vera disuguaglianza è non permettere di lavorare a chi lo vuole fare. La Flat tax è volta, in qualche modo, a far crescere la voglia di impresa e generare posti di lavoro per tutti”, ha concluso.

Poi, il taglio del nastro per inaugurare ufficialmente la sede elettorale cui, oltre ai candidati della Lega, Michele Marone e Rita Colaci (proporzionale Camera) e Alberto Tramontano (proporzionale Senato), ha partecipato l’ormai onnipresente Claudio Lotito in corsa per l’uninominale a Palazzo Madama per il centrodestra. (adimo)