Giorgetta d’oro ai giochi invernali Special Olympics di Sappada

E’ Paola Giorgetta l’oro del Cus Molise e del Molise. Ai Giochi Invernali Special Olympics di Sappada 2020 l’atleta di Montemitro porta a casa una splendida medaglia d’oro nella gara dei 25 metri di corsa con racchette da neve. Una gara affrontata con la giusta grinta e con grande determinazione da parte della portacolori del Cus Molise che sulle nevi friulane ha fatto valere la sua grande esperienza maturata in tanti anni di attività ed è riuscita a mettersi al collo la medaglia del metallo più pregiato. Questo è un risultato che ripaga la Giorgetta dei sacrifici fatti nel corso degli anni e la conferma ai vertici della specialità in ambito nazionale, Un talento costruito in casa che ha saputo nel corso del tempo ritagliarsi uno spazio importante nei confini nazionali e internazionali. Uno spazio che le ha consentito di raggiungere risultati di grandissimo spessore anche in altre discipline sportive come il nuoto. Partendo dall’affermazione di Sappada (kermesse nella quale ha centrato anche il quarto posto nella gara dei 50 metri), in questo 2020 potrà togliersi ancora grandi soddisfazioni. «Siamo orgogliosi e felici del traguardo raggiunto da Paola – afferma il papà Franco – vincere non è mai facile, riuscirci in una kermesse come questa è ancora più difficile. Voglio invitare tutti i genitori che hanno i figli con qualche problema a far praticare sport ai loro ragazzi o alle loro ragazze. Lo sport aiuta a crescere in ogni ambito e regala immense soddisfazioni».