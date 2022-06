“GiocoCalciando” e “Uno, due, calcia”, festa finale a Campobasso

L’attività scolastica volge al termine ed il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise presieduto dal Coordinatore Federale Regionale Gianfranco Piano ha organizzato, presso l’antistadio di Selva Piana a Campobasso la festa finale dei due progetti “GiocoCalciando” e “Uno, due, calcia”.

Il primo, dedicato alla Scuola Primaria, è stato caratterizzato in questi mesi da un’attività didattica affiancata a quella ludico-motoria propedeutica al gioco del calcio. Il secondo, dedicato ai bambini e alle bambine dai 3 ai 5 anni, alla sua prima edizione ed ha previsto attività psicomotorie in forma ludica sempre propedeutiche al gioco del calcio.

Protagonisti della giornata sportiva sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo Petrone di Campobasso che sono stati coinvolti in attività ludico-motorie svolte sul campo sotto la guida dei collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico, guidati dalla Delegata all’Attività Scolastica prof.ssa Teresita Felaco, presente anche l’istituto Pertini che ha fornito il servizio Steward e Hostess.

L’obiettivo di tali progetti è stato quello promuovere il gioco del calcio, coinvolgendo tutti i bambini, abili e diversamente abili, in una visione basata sul divertimento ma anche sulla crescita delle potenzialità individuali e relazionali. E’ stata una giornata all’insegna dello sport ma soprattutto del divertimento con un finale a sorpresa: il preside dell’Istituto Petrone Natilli ed i genitori sono scesi in campo insieme ai bambini per affrontarsi, anche loro, in un incontro di calcio.