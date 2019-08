Giochi in acqua e relax, spiaggia “gettonata” per il primo week-end di agosto

REDAZIONE TERMOLI

Nonostante il maltempo che ha in parte rovinato la festività di San Basso e portato a un abbassamento delle temperature i termolesi e i turisti che si trovano in città hanno comunque approfittato del primo fine settimana di agosto per affollare le due spiagge dei lungomari di Termoli. Tra giochi in acqua e sulla sabbia e un pranzo sotto l’ombrellone adulti, giovani e bambini ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax sulla battigia. Si tratta del primo vero fine settimana estivo che ha portato anche a rallentamenti sulle strade a causa del traffico intenso da e per le località più gettonate delle vacanze.

Foto Flavio Di Vita