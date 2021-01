Giochi di pace. Nasce il videogioco “Discovering Diversity – sulle tracce della diversità”

Lunedì 1 febbraio ore 11.30 la conferenza stampa online di presentazione del progetto. Il Comune di Castel del Giudice è tra i protagonisti

Il gioco è simbolo di scambio, convivialità, amicizia, ma quando si parla di videogiochi, l’associazione è spesso con i temi della guerra e della violenza. “Discovering Diversity – sulle tracce della diversità” è una vera e propria rivoluzione copernicana che utilizza uno dei linguaggi preferiti dai giovani per educare alla diversità umana, vista come una grande opportunità, per favorire l’incontro fra culture e religioni, per recuperare il dialogo intergenerazionale e per affermare il diritto alla bellezza per tutti.

La trama del videogioco vede come protagonisti alcuni adolescenti di religioni e culture differenti, alcuni anche con disabilità, che vengono invitati dai loro insegnanti a fare una ricerca su un territorio, alla scoperta delle bellezze del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale. I primi due episodi saranno dedicati rispettivamente al territorio del Molise e a quello della Basilicata, ma il format prevede episodi in tutto il territorio italiano e successivamente coinvolgerà l’Europa ed il resto del mondo. Nel gioco, incentrato sui temi dell’accessibilità universale, del dialogo interreligioso, dell’interculturalità, della rigenerazione dei borghi, della valorizzazione dei paesaggi, i ragazzi e le ragazze incontreranno moltepersone reali e attraverseranno diversi luoghi (beni artistici, archeologici, ambientali, paesaggistici,etnoantropologici, enogastronomici, luoghi di fede, fatti e personaggi storico-letterari, siti ed aspetticonnessi all’identità locale, produzioni ed eventi anche perduti e da recuperare, attività di svago e tempolibero purché fortemente connesse al contesto territoriale).

Come ogni videogioco che si rispetti, in ogni scena ci saranno da trovare soluzioni, scoprire tradizioni e oggetti, risolvere enigmi, affrontare sfide… In particolare i primi due episodi si svolgeranno nello splendido Comune di Castel del Giudice (IS), tra le case dell’albergo diffuso Borgotufi e a Venosa (PZ) nello stupefacente scenario delle catacombe ebraiche e nel suo centro storico. Il videogioco “Discovering diversity“ sarà scaricabile da Playstore o dall’App store e da casa ognuno potrà scegliersi il proprio personaggio (Avatar) e vivere la sua avventura in Molise e Basilicata. Per superare i vari livelli e trovare le soluzioni in ogni scena, in alcuni casi, sarà necessario recarsi fisicamente nei luoghi interessati dal videogioco e trovare un indizio, parlare con una persona del luogo, oppure individuare un elemento che consenta di proseguire nel gioco stesso. Sarà quindi una modalità interessante per valorizzare e promuovere le straordinarie (e a volte sconosciute) ricchezze del territorio molisano e lucano.

Tra i molti aspetti che differenziano le culture, il cibo forse è uno dei più rilevanti e simbolici. L’alimentazione è spesso condizionata dal clima, dalla possibilità o meno di coltivare la terra, ma il modo di cucinare e/o il cibarsi di alcuni alimenti piuttosto che di altri può derivare anche da principi religiosi. Per questo la tavola avrà un ruolo importante, tanto da essere protagonista come nel livello in cui i ragazzi (insieme ai ragazzi del luogo e con la supervisione di alcuni anziani) dovranno organizzare un pranzo interreligioso in cui si dovrà cucinare e mangiare insieme pietanze tradizionali locali. Un rimando tra virtuale e reale che prevede la possibilità di interagire su più livelli, anche giocando in squadra. In un’altra scena i protagonisti dovranno organizzare il Tu Bishvàt, ovvero il Capodanno degli alberi, una festività ebraica che è una sorta di ringraziamento per la fecondità della terra. Anche per chi non è ebreo, la festa sarà uno spunto per riflettere sull’importanza della natura e l’obbligo di rispettarla. La diversità come ricchezza e come tema che unisce e non separa. Il videogioco permetterà a chiunque di giocare, indipendentemente dalle sue caratteristiche fisiche, sensoriali, anagrafiche, linguistiche, culturali e religiose, anche attraverso l’utilizzo della sottotitolazione multilingua, la possibilità di selezionare l’interprete della propria lingua dei segni, di regolare la luminosità, il campo visivo, le palette cromatiche, i livelli audio, la velocità del gioco, la semplificazione dei comandi e molto altro ancora.

I promotori del progetto sono:

Itria (Itinerari turistico religiosi interculturali e accessibili )

Fondazione Giovanni Paolo II

CEAM (Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise )

Icomos Italia

CIA Abruzzo ( Confederazione italiana Agricoltori )

Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia

ENAT (European Network for accessible tourism )

APT Basilicata

Comune di Castel del Giudice

Design for All Italia