Giochi di luce e colori per Capodanno solo presso i negozi autorizzati

Stasera si saluterà il vecchio anno e si darà benvenuto al nuovo. E l’occasione è propizia per festeggiare l’arrivo del 2022 con giochi colorati. Parliamo, ovviamente, dei giochi di luce non rumorosi. Quelli che possono trovarsi esclusivamente nei negozi autorizzati. Perché, lo ricordiamo, i cosiddetti “botti”, quelli pericolosi, sono già vietati per legge. Pertanto non servirebbe alcuna ordinanza di divieto, perché sono già al bando. Mentre per quelli che possono trovarsi nei negozi autorizzati c’è il via libera della comunità europea.

Giochi di luce e colori, scintille e fontane per i più piccoli, per dare il benvenuto ad un anno che ci auguriamo possa essere migliore di quello appena trascorso, sono disponibili solo presso i negozi autorizzati della città.”