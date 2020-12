‘Giocattoli in Movimento”, consegnati doni nelle comunità e case di accoglienza

“Anche quest’anno, abbiamo onorato la nostra tradizione, quella chiamata: “Giocattoli in Movimento”, ma con una variante -si legge in una nota dei portavoce Consiglio Comunale Movimento 5 Stelle Termoli- Non potendo organizzare i banchetti, nel rispetto delle norme anticovid, con il supporto e il contributo del senatore Fabrizio Ortis, abbiamo acquistato e consegnato dei giocattoli e degli oggetti a ragazzi ospiti di comunità e case di accoglienza della nostra terra che avevano inviato la letterina a Babbo Natale. Siamo stati gli “Elfi” aiutanti di Santa Clause, per un giorno. Un’esperienza che ci ha arricchito ed emozionato.

Per un giorno , solo per un giorno. Come sarebbe bello se questi gesti non fossero confinati solo al giorno di Natale. Volere è potere.

Amare la propria terra, significa diventare parte integrante del territorio, conoscere le problematiche e le criticità che su di esso insistono e risolverle, contemporaneamente, significa anche, esaltare le eccellenze e potenziarle, dare una voce a chi si spende giornalmente ed in silenzio, per il prossimo, garantendo loro presenza e supporto. Questo è il nostro ideale di società civile, questo è l’obiettivo che non smetteremo mai di tentare di raggiungere perché Natale non deve essere solo un giorno dell’anno ma deve diventare uno stile di vita, lo spirito che accompagna le nostre vite e le sostiene. Auguriamo a tutti un sereno Natale con la speranza che presto tutto torni alla normalità e che ciascuno di noi esca rigenerato e fortificato nel bene e nell’amore da questo periodo oscuro della nostra esistenza”.