Giocattoli e libri per i bimbi di Pediatria del Cardarelli

Consegnato all’Epifania da una delegazione del gruppo di volontariato e Protezione Civile dell’associazione nazionale Polizia di Stato, sezione “CARLO TUFILLI CAMPOBASSO”

“Con orgoglio e profondo spirito di solidarietà, – si legge in una nota di una delegazione del gruppo di volontariato e Protezione Civile dell’associazione nazionale Polizia di Stato, sezione “CARLO TUFILLI CAMPOBASSO” – presso il reparto pediatrico dell’ospedale Cardarelli di CAMPOBASSO, in vista dell’Epifania, la festa più amata ed attesa dai bambini, abbiamo consegnato giocattoli e libri ai piccoli pazienti, donati da parte di alcuni genitori che hanno visto diventare i loro bambini ragazzi.

Un gesto bellissimo e denso di significato, fondamentale per far sentire il sostegno e la vicinanza della società civile specialmente in questo periodo.

L’obiettivo di questa donazione è stato quello di aiutare i bambini ricoverati ad affrontare le cure con minore angoscia e ad allietare con sorrisi la permanenza in ospedale.

I doni sono stati consegnati alle operatrici sanitarie del reparto, le quali, a nome di tutto il personale sanitario, hanno ringrazio la nostra associazione per il significativo gesto di generosità.

I volontari del gruppo associazione nazionale polizia di stato di CAMPOBASSO, durante l’anno 2021, si sono particolarmente distinti in diverse costanti attività operative con quei valori di prossimità ai cittadini e di senso civico ricevendo varie manifestazioni di unanime riconoscimento.”