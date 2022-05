Giocatore gentlemen 2021-2022, premiato Kevin Magri

Lealtà e sportività sono valori fondanti per la SS Città di Campobasso. Il rispetto per l’avversario è un principio che tutta la società e i giocatori rossoblù portano avanti ogni giorno con convinzione. Anche per questo siamo felici di accompagnare Kevin Magri a ricevere un premio significativo e dal valore eccezionale.

La Lega Pro ha infatti scelto il difensore campobassano per il Premio Gentleman 2021-2022. Riconoscimento che trova le sue motivazioni nel gesto compiuto in occasione della partita Campobasso – Fidelis Andria quando i Lupi ‘permisero’ ai pugliesi di riportarsi in vantaggio dopo l’incomprensione nata sul gol del pareggio rossoblù. Un gesto di fair play che ha ricevuto apprezzamenti da tutta Italia e che oggi trova in Kevin Magri il giocatore più rappresentativo di un gesto condiviso da tutta la squadra. Magri sarà affiancato da giocatori come Matthis De Ligt, Milan Skriniar e Sandro Tonali che si contenderanno il premio come calciatore più corretto della serie A. Martedì 24 maggio la cerimonia condotta da Laura Barriales e Massimo Caputi che andrà in streaming su Sportmediaset.it alle ore 16.