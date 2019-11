“Giocare è una cosa seria”, la solidarietà spiegata ai piccoli alunni

Alla Primaria Colozza “Le avventure di Cipollino” di Gianni Rodari per facilitare l’incontro tra bambini e libri

CAMPOBASSO. Facilitare l’incontro tra bambini e libri e sostenerlo negli anni a venire. Alla Primaria dell’Istituto Colozza di Campobasso è ormai un appuntamento fisso per cui ad ogni edizione di “Libriamoci” la scuola risponde presente nella consapevolezza profonda e appassionata che un libro, letto con gli occhi propri o con quelli degli altri, fa bene ai piccoli alunni di oggi e soprattutto agli uomini adulti che saranno domani. Anche quest’anno, nelle giornate di oggi, martedì 12 novembre, e domani, mercoledì 13, ci saranno due nuove tappe del viaggio “Giocare è una cosa seria”. Tanto giocosa, tanto seria e tanto unica da chiamare in causa il più importante e rimpianto autore di narrativa per i più piccoli, Gianni Rodari. Sarà proprio il testo delle Avventure di Cipollino ad aprire le giornate di letture 2019.

Il percorso, destinato a due classi di quarta e in coerenza con il programma formativo dell’Istituto, si inserisce all’interno di un progetto, e in continuità con esso, più ampio e complesso dove il tema della «responsabilità» costituisce il fil rouge del corrente anno scolastico, suscettibile di creare «collegamenti e intrecci disciplinari» e apprendimenti significativi sulla base di tutte le considerazioni che anche la storia di Cipollino nelle parole di Rodari potrà suggerire alla fantasia dei piccoli studenti.

Non a caso “Giocare è una cosa seria”, è stato presentato dagli addetti ai lavori come «una finestra che si affaccia su due strade che viaggiano in parallelo: quella della fantasia e quella della realtà». È questo lo scenario in cui si muovono i libri che rappresentano il mezzo di scoperta più agevole e immediato d’identificazione positiva, in cui bambini si ritrovano rappresentati in un approccio divertente e di agile lettura. Con tutto il bello e l’utile che ne consegue.