Gioca un euro e ne vince 100mila al ’10 e Lotto’: è di Montenero di Bisaccia il fortunato vincitore

E’ un uomo di mezza età originario di Montenero di Bisaccia e residente a San Salvo il fortunato vincitore di un 9 da 100mila euro al “10 e Lotto” centrato nel bar tabaccheria Amami di Vitale Napolitano, in via Circonvallazione, a San Salvo. «Ha subito esultato», ha raccontato il proprietario del bar a ilcentro.it «e mi ha ringraziato. Ha promesso che non appena incasserà la vincita mi farà un regalo». Con un solo euro giocato l’uomo è divenuto milionario.

«Sono contento che abbia vinto lui», ha raccontato ancora il titolare del bar a ilcentro.it «ha bisogno della vincita per il suo lavoro e anche perché a settembre si sposa sua figlia. È comunque una bella persona che ha subito ringraziato ed ha dimostrato tanta gratitudine anche se personalmente non penso di avere meriti particolari in questa vincita. Sono contento d’avere portato fortuna a una persona che stimo e di avergli regalato momenti spensierati. In una periodo in cui le brutte notizie non mancano mai, la super vincita è un fatto psicologicamente positivo».

Si tratta della seconda vincita fatta a San Salvo in tre mesi. Il 21 novembre scorso, nel bar di Nicola D’Amelio, in via Ripalta, sono stati vinti 34mila euro con un 5 al Superenalotto.

FOTO: ilcentro.it