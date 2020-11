Gino De Rensis ci ha lasciato. Il covid se l’è portato via a 82 anni

E’ stato l’inquilino più longevo di Palazzo San Giorgio

GENNARO VENTRESCA

Gino De Rensis (a sinistra nella foto), una creatura fantastica e umanissima, non c’è più. Lo piange una città che gli ha voluto bene. Aveva 82 anni e il sorriso eternamente stampato su una invidiabile dentizione. Viveva in una civettuola casetta di famiglia, in via Facchinetti, affacciata su un locale per giovani, aperto per uno dei suoi tre figli. Gli piaceva l’allegria e mai gli hanno dato fastidio i cin cin della meglio gioventù, fatti con gli immensi boccali di birra. Per i quali, più di una volta, con l’inseparabile amico e “gemello” Remigio Farinaccio è andato a Monaco di Baviera, per l’Octoberfest.

Il corona virus gli ha dato il colpo di grazia, stava già male, ma probabilmente sarebbe campato ancora a lungo. Per la gioia dei suoi familiari, di un pletora di amici e conoscenti che facevano a gara per anticipargli il saluto e per strappargli una battuta.

LA STORIA

Io che l’ho conosciuto bene sono qui a dedicargli un ricordo

Gino ti sfiorava, era leggero in tutto: con le parole, con i gesti, coi pensieri. Voleva bene al pianoforte che ha sempre suonato. Anche se lo strumento a cui è stato più affezionato è stato la fisarmonica, l’unico che si dilata.

Il suo social network preferito è stata la strada, in modo particolare il centro storico, dove nacque e visse con la sua famiglia di commercianti di carni. Suo padre Cecchino e suo fratello Domenico hanno fatto i macellai, in una minuscola bottega di via Marconi, capace di accogliere una numerosa clientela. Per anni. Almeno sino a quando via Marconi, la più ridente località commerciale della città, è stata avvolta dalla nebbia e gli affari sono andati male. Per tutti. Non solo per i “chianchieri”.

Gino De Rensis apparteneva a una numerosa famiglia, peraltro benvoluta. Imparentata con i Molinari, per via di una zia che ha sposato l’imprenditore campano Natale Molinari, giunto nella nostra città dalla provincia di Salerno.

Con la sua memoria prodigiosa e la simpatia in tasca Gino è stato dirigente dell’Ufficio di Registro, prima che venisse istituita l’Agenzia delle Entrate. Era lì ogni mattina a disposizione di tutti, anche di chi non conosceva. A cui dava preziosi consigli per evitare le tagliole finanziarie.

Sarà stato anche questo suo modo di fare che gli ha consentito di diventare, assieme ad Adalberto Cufari, per 25 anni, l’amministratore più longevo di Palazzo San Giorgio, ricoprendo anche cariche di prestigio, compresa quella di assessore.

Nella sua porzione di staffetta lunghissima e gloriosa ha fatto tante cose che lo faranno ricordare a lungo. Per non farsi mancare niente si mise a recuperare antichi palazzi del centro storico, tra i quali quello di vico Persichillo, proprio accanto alla casa paterna, per tirarne fuori un rinomato ristorante, Potesta, non “t” alla campobassana.

Fu tra gli artefici di una gradita abitudine: i fuochi d’artificio in piazza Polmonite la sera del 31 dicembre, per dare il benvenuto all’anno nuovo. Diventata un cult, sino a quando un inflessibile Prefetto la censurò e l’improvvisa morte dell’amico Carmine Aceto la fece disperdere.

Lascia tre figli, Francesco, Luca e Alessandro, i nipoti e le sorelle Donata, Carmela e Maria Rosaria.

La sua candela si è spenta due giorni dopo quella del suo grande amico Giulio Setaro. Non sono bastate le cure a malattie infettive né l’estremo spostamento in terapia intensiva. Alle prime luci di un’alba nebbiosa Gino ci ha lasciato. Dall’alto della collina di Tappino che guarda la città che ha amato, venendone ricambiato.