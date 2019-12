Ginnastica Artistica, al Cus Molise un 2019 da applausi

Numeri in crescita grazie ad un grande lavoro di qualità svolto da Gabriella Di Berardo e Carmine Iacovella che hanno portato in alto la ginnastica ritmica al Cus Molise. Sta per terminare il 2019 e abbiamo approfittato della disponibilità di Gabriella Di Berardo per fare il bilancio della situazione. “Sta andando estremamente bene e siamo molto contenti di quelli che sono stati i riscontri avti fino a questo momento – afferma la la Di Berardo – sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Le ragazze che già mi seguono da anni stanno raggiungendo dei risultati sempre più importanti e il numero degli iscritti sale, segno che stiamo lavorando bene e che questa attività riscuote sempre più successo al Cus Molise”.

Siamo vicini al Natale. Quali sono i programmi per il suo corso e per le sue ragazze?

“Giovedì 19 dicembre faremo una lezione, l’ultima del 2019, a porte aperte nel Palaunimol. Sarà un momento importante nel quale tutte le bimbe potranno mostrare ciò che hanno appreso durante questi mesi di intenso lavoro. A gennaio, poi, inizieremo a lavorare sia sul settore promozionale che agonistico, per le prime competizioni sia in fase regionale che mi auguro nazionale, perché il mio obiettivo è quello di far qualificare il gruppo dell’agonistica anche per le fasi nazionali che si tengono a fine giugno”.

Questo potrebbe essere un nuovo obiettivo che racchiude anche gli ultimi anni di lavoro visto che siete insieme da parecchio tempo.

“Assolutamente sì. E’ l’obiettivo più importante desiderato sia da me ma soprattutto dalle ragazze che sono entusiaste all’idea di poter partecipare ad una competizione così importante”.

Cus Molise-Di Berardo binomio vincente visti i riscontri avuti negli ultimi anni.

“Sono felice e orgogliosa di tutto quello che stiamo creando anche grazie al Cus Molise che ci dà la possibilità di utilizzare una splendida struttura e le attrezzature che ci permettono di fare dei passi avanti importanti in questa disciplina”.