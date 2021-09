Gimbe, performance in miglioramento per il Molise: diminuiscono i nuovi casi di Covid

Come ogni giovedì è stato diramato il monitoraggio della fondazione Gimbe. Nella settimana 15-21 settembre si conferma un ulteriore calo di tutte le curve, ad eccezione dei decessi che si confermano stabili. Rispetto alla settimana precedente si evidenzia una diminuzione di nuovi casi (28.676 vs 33.712) e una sostanziale stabilità dei decessi (394 vs 389). In calo anche i casi attualmente positivi (109.513 vs 122.340), le persone in isolamento domiciliare (105.060 vs 117.621), i ricoveri con sintomi (3.937 vs 4.165) e le terapie intensive (516 vs 554). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

• Decessi: 394 (+1,3%), di cui 33 riferiti a periodi precedenti

• Terapia intensiva: -38 (-6,9%)

• Ricoverati con sintomi: -228 (-5,5%)

• Isolamento domiciliare: -12.561 (-10,7%)

• Nuovi casi: 28.676 (-14,9%)

• Casi attualmente positivi: -12.827 (-10,5%)

Per quel che riguarda il Molise nella settimana 15-21 settembre si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (56) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-15,5%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti COVID-19;

· la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 73,7% (media Italia 69,8%) a cui aggiungere un ulteriore 5% (media Italia 5,2%) solo con prima dose;

· la popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 6,9% (media Italia 10,5%);

· la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 25,3% (media Italia 32,1%);

· L’elenco dei nuovi casi dell’ultima settimana suddivisi per provincia:

Isernia 29

Campobasso 12.

Per quel che riguarda invece i vaccini: al 22 settembre (aggiornamento ore 6.16) risultano consegnate 93.563.560 dosi: nonostante nell’ultima settimana siano state ricevute solo 1,4 milioni di dosi, le scorte di vaccini a mRNA restano stabilmente sopra quota 10 milioni.

Vaccini: somministrazioni. Al 22 settembre (aggiornamento ore 6.16) il 75% della popolazione (n. 44.450.943) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+526.912 rispetto alla settimana precedente) e il 69,8% (n. 41.345.448) ha completato il ciclo vaccinale (+1.049.468). Continua a scendere il numero di somministrazioni settimanali (n. 1.480.800), con una media mobile a 7 giorni di 212.789 somministrazioni/die.