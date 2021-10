Gimbe, netto aumento di casi e ricoveri per Covid: male anche il Molise

Un netto aumento dei casi è quello che balza agli occhi con il consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe, riferito alla settimana 20-26 ottobre. Il report evidenza un “netto aumento” dei casi settimanali, da 17.870 a 25.585pari al +43,2%, e l’incremento del tasso di positività dei tamponi molecolari nonché dei ricoveri (+181, +7,5%) “indicano una maggiore circolare del virus”. Contestualmente si è registrata un leggero miglioramento delle terapie intensive (-14 posti letto occupati, -3,9%) e un minor numero di decessi (249, -8,1%). “A livello nazionale – dichiara il presidente Nino Cartabellotta – dopo 7 settimane si registra un’inversione di tendenza dei nuovi casi settimanali, con una media mobile a 7 giorni che passa da 2.553 del 19 ottobre a 3.655 il 26 ottobre”. La crescita dei casi, nota Gimbe, “potrebbe essere in parte influenzata dall’aumento del 21,1% dei tamponi totali rispetto alla settimana precedente (2.604.550 vs 2.151.081), sicuramente consegue ad un aumento della circolazione virale per due ragioni”. Ovvero: “Per l’inversione di tendenza sui ricoveri in area medica, in secondo luogo perché a fronte di un rapporto positivi-tamponi antigenici in lieve calo, per l’enorme aumento del denominatore, si registra un incremento del rapporto positivi-tamponi molecolari (dal 2,4% del 19 ottobre al 3,5% del 26 ottobre)”.

Per quel che riguarda il Molise nella settimana 20-26 ottobre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (26) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (160%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti COVID-19;

· la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 77,9% (media Italia 75,1%) a cui aggiungere un ulteriore 3,7% (media Italia 3,4%) solo con prima dose;

· il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari a: 63,5% (media Italia 30,8%);

· il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 73,8% (media Italia 32,3%);

· il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 33,6% (media Italia 25,6%).