Gimbe, in Molise somministrato il 14,5% delle quarte dosi alle persone fragili

In Molise è stato somministrato il 14,5% delle quarte dosi agli over 80, alle persone fragili tra i 60 e i 79 anni e agli ospiti delle Rsa. A comunicarlo è stato il Gimbe. Al primo posto per tasso di copertura e di somministrazione della quarta dose c’è il Piemonte con il 41,3%. A seguire l’Emilia Romagna, la Liguria, il Lazio, Toscana, Lombardia e la provincia autonoma di Trento.

Rispetto alla media nazionale che è del 21,1% il Molise è appena qualche gradino più in basso.

“Con la Circolare dell’11 luglio 2022 il Ministero della Salute – congiuntamente al Consiglio Superiore di Sanità, all’Agenzia Italiana del Farmaco e all’Istituto Superiore di Sanità – afferma il Gimbe – ha raccomandato la somministrazione del secondo richiamo (quarta dose) agli over 60 e ai fragili over 12 a partire da almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo”.