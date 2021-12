Gimbe, aumentano contagi e decessi. In Molise +17,7% di nuovi casi un una settimana

Il monitoraggio della Fondazione effettuato tra il 24 e il 30 novembre ha evidenziato l’aumento di casi (+25%), terapie intensive (+22%) e decessi (+14%)

Continua l’aumento dei contagi da Covid. E’ la fotografia della Fondazione Gimbe che nella settimana 24-30 novembre, rileva rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (86.412 vs 69.060) e un aumento dei decessi (498 vs 437).

Secondo il monitoraggio indipendente sviluppato dalla Fondazione crescono anche i casi attualmente positivi (194.270 vs 154.510), le persone in isolamento domiciliare (188.360 vs 149.353), i ricoveri con sintomi (5.227 vs 4.597) e le terapie intensive (683 vs 560).

In tutte le Regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi: dal 3,2% di Abruzzo e Umbria al 39% delle Marche. In 98 Province l’incidenza è pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti e in 16 Regioni tutte le Province superano tale soglia: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. In aumento i decessi: 498 negli ultimi 7 giorni (di cui 14 riferiti a periodi precedenti), con una media di 71 al giorno rispetto ai 62 della settimana precedente. “Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si registra un ulteriore incremento dei posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente +13,7% in area medica e +22% in terapia intensiva”.

Sul fronte delle terapie intensive a livello nazionale, al 30 novembre, il tasso di occupazione è del 9% in area medica e dell’8% in area critica, con notevoli differenze regionali. “Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva – puntualizza Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – continuano ad aumentare: la media mobile a 7 giorni è passata da 48 ingressi/die della settimana precedente a 56”.

La situazione in Molise

In Molise nella settimana 24-30 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (144) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (17,7%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid-19;

la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79,4% (media Italia 77,1%) a cui aggiungere un ulteriore 3,2% (media Italia 2,6%) solo con prima dose;

il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 44,5% (media Italia 31,8%).

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia:

Campobasso 64

Isernia 55.

Situazione vaccini

Crescono le somministrazioni di vaccini anti-Covid nella settimana dal 24 al 30 novembre: oltre 1,9 milioni, con una media giornaliera di 306.445. Al primo dicembre sono state somministrate 6.543.004 terze dosi, con un tasso nazionale di copertura del 31,8% ma con nette differenze regionali: si va dal 21,6% del Friuli-Venezia Giulia al 44,5% del Molise.

Sono ancora 6,8 milioni le persone, di cui 2,57 milioni sopra i 50 anni d’età, a non avere ancora alcuna copertura vaccinale. Dopo due settimane di stabilizzazione intorno a quota 127mila, nell’ultima settimana il numero dei nuovi vaccinati è salito a 168.377 (+31,5%). Tuttavia, dei 6,8 milioni di persone non vaccinate crescono troppo lentamente due fasce che preoccupano: da un lato 2,57 milioni di over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, dall’altro 1,16 milioni nella fascia 12-19 che influiscono negativamente sulla sicurezza delle scuole.