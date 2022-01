Gildone, posizionato il container che ospiterà l’ufficio postale

Fino all’attivazione, l’operatività resta garantita attraverso la attuale struttura mobile

Poste Italiane rende noto di aver posizionato un container che nelle prossime settimane sarà allestito per ospitare temporaneamente l’ufficio postale di Gildone.

La struttura, collocata in via Roma in un’area individuata in concerto con l’amministrazione comunale, sarà operativa non appena saranno completati gli allacci degli impianti da parte delle società erogatrici dei servizi.

Il container, che occupa una superficie di circa 40 m², sarà configurato con uno sportello polifunzionale e consentirà una migliore e più confortevole accoglienza della clientela, sempre nel rispetto delle attuali normative anti-Covid.

Fino alla data di attivazione della nuova struttura, l’operatività dell’ufficio postale continuerà ad essere garantita attraverso la struttura mobile posizionata in Largo Vittorio, aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45. L’ufficio postale mobile è abilitato alla erogazione di tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.