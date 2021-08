Gildone, giornata da ricordare per i 50enni del duemila (LE FOTO)

La storia di un’amicizia, strettamente legata a quella di una Comunità. Dal dopoguerra ad oggi

GILDONE. Prima la Santa messa presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie (in basso le immagini), celebrata da Don Peppino Cardegna, poi il pranzo presso il ristorante la Pingera. Una giornata speciale quella di martedì 3 agosto 2021 per i ’50enni del duemila’, compagni di scuola, compaesani e soprattutto amici che si sono ritrovati 21 anni dopo quell’evento speciale di inizio millennio per dare vita ad un altro appuntamento altrettanto indimenticabile. Qualche anno in più vero, ma resta immutata la voglia di stare insieme, ritrovarsi e raccontarsi. Che poi è il racconto di una generazione, quella del 1950, strettamente legata alla storia della comunità di Gildone del dopoguerra. Con colpo di scena finale: il collegamento via Skype con i compagni che vivono in Sicilia e addirittura in Canada e che – causa pandemia – non hanno potuto fare ritorno a casa. Anche loro – seppur virtualmente – hanno risposto presente alla chiamata che rinsalda amicizie così solide e così lontane.