“Gigante buono dal cuore enorme”, l’ultimo commosso saluto a don Bruno

La chiesa di San Timoteo non ha potuto accogliere l’intera folla che nel pomeriggio di oggi, 22 settembre, si è radunata per dare l’ultimo commosso saluto a don Bruno. Molti volti segnati dalle lacrime e tanti, tantissimi giovani. Proprio quei giovani che erano la forza di don Bruno. “Era un uomo dalle squisite doti umane e relazionali condite da tanta generosità”. Queste le parole di don Benito che lo ha voluto ricordare personalmente prima dell’inizio della celebrazione liturgica.

“Attento soprattutto agli adolescenti. I ragazzi aveva modo di incontrarli in chiesa, per strada e anche a scuola. Era stato docente di religione per diversi anni. Per i ragazzi e i giovani aveva un naturale trasporto e una immensa generosità. Don Bruno si è posto all’ascolto attento di tutti. Gigante buono con un cuore enorme. Ieri, intorno alle 14, dopo qualche giorno di difficoltà fisica è salito in cielo”.

A celebrare la messa è stato il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca. Il feretro di don Bruno è stato accompagnato all’uscita dalla chiesa da uno scroscio di applausi.