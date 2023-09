Gigafactory Termoli, la Regione assicura il suo impegno con Stellantis e governo nazionale

Il presidente Roberti e l’assessore alle Attività Produttive, Di Lucente, hanno incontrato le organizzazioni sindacali per illustrare le novità emerse dagli ultimi vertici istituzionali e il piano industriale

Si tenuto nella mattinata di oggi, venerdì 22 settembre, nella sala del Parlamentino di Palazzo Vitale che ospita la sede della giunta regionale a Campobasso, un incontro tra il governatore, Francesco Roberti e l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente per l’Ente di via Genova chiesto ed ottenuto dai rappresentanti sindacali delle sigle Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqfcr sulla Gigafactory che sarà realizzata a Termoli allo stabilimento Stellantis (ex Fiat). Si tratta del progetto da due miliardi di euro di ACC (Automotive Cells Company, una joint-venture formata da Stellantis, Mercedes e dal colosso francese Total) cofinanziato dal governo nazionale per 320 milioni e che dovrebbe vedere la luce nel 2026 con 1.800 dipendenti da impiegare.

Il presidente Roberti e l’assessore Di Lucente hanno assicurato l’impegno nei confronti dell’esecutivo nazionale Roma e hanno esposto le novità emerse dagli ultimi incontri: «Bisogna tenere conto che si tratta di un progetto nuovo. Stellantis è una componente del gruppo Acc. Al ministro Urso – ha ricordato il governatore – abbiamo comunicato che sarà necessario intraprendere un percorso differente dalla riconversione degli altri stabilimenti legati a Stellantis, mentre ai sindacati posso garantire che anche Acc, con il suo piano industriale, ha garantito il mantenimento dei livelli occupazionali e dell’indotto».

I sindacati, dal canto loro attraverso una nota congiunta, ritengono «fondamentale aver dato la giusta importanza a tale tappa per affrontare con decisione il delicato tema del nuovo insediamento industriale che vedrà nell’immediato futuro la regione Molise ospitare la nuova Gigafactory di ACC di Termoli. Si è ampiamente discusso della fase di estrema complessità che la transizione all’elettrico dovrà affrontare e tutte le preoccupazioni analizzate in tema di sviluppo industriale, investimenti futuri, infrastrutture e gestione dei livelli occupazionali.

Abbiamo raccolto con parere favorevole la disponibilità delle istituzioni che nell’immediato venga aperto un tavolo tecnico permanente tra la Regione Molise, ACC e le scriventi organizzazione sindacali così come da nostra richiesta.

Abbiamo altresì avanzato al presidente della Regione Molise di prendersi l’impegno che invece tale tavolo venga allargato a livello Nazionale alle parti interministeriali ai vertici del gruppo Stellantis ed alle segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali».