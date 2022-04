GigaFactory, sindacati scrivono al Mise: “Conoscere gli aspetti operativi del progetto”

Un incontro per conoscere gli aspetti operativi per il progetto per la costruzione della GigaFactory di Termoli. E’ quanto richiesto dalle segreterie sindacali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic, UgIM e AqcfR e indirizzata tra gli altri anche al Ministero dello Sviluppo economico.

Sotto la lente la realizzazione della GigaFactory di Termoli e le ancora tante incertezze relative al progetto e al cronoprogramma.

Di qui la richiesta dei sindacati di vederci chiaro e, soprattutto, di comprendere come si inserirà la realizzazione della GigaFactory “nell’ambito più generale delle politiche industriali relative alle fabbriche di meccanica, come da impegni da voi presi – scrivono i sindacati – nelle sedi istituzionali e nell’ultimo incontro con il Ceo”.