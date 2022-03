Gigafactory, parla Tavares: “L’investimento assicurerà il futuro della grande comunità di Termoli”

Dopo la notizia data dal presidente della regione Molise, Donato Toma, nella giornata di ieri, 23 marzo, alla fine del Consiglio regionale arrivano anche le primissime dichiarazioni di Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. “Siamo grati a tutte le persone coinvolte in questo investimento che assicurerà il futuro della grande comunità di Termoli. Trasformare l’impianto esistente per contribuire nella creazione di un futuro più sostenibile posiziona ACC come leader europeo nella produzione di batterie e riafferma, grazie alla collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, il ruolo dell’Italia nel sostenere la trasformazione di Stellantis in un’azienda di tecnologie dedicate alla mobilità sostenibile”.

Intanto questa mattina, 23 marzo, sono state convocate con urgenza per un incontro le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali dalla direzione del Gruppo Stellantis. In una nota, inoltre, Stellantis ha comunicato che ai lavoratori coinvolti nel progetto a Termoli verrà applicato lo stesso contratto già presente nel gruppo.

GIGAFACTORY A TERMOLI: ENTRA ANCHE MERCEDES

Per la Gigafactory di Termoli il 21 marzo è stato firmato un memorandum d’intesa tra Acc e le autorità italiane per formalizzare la volontà degli azionisti di investire in Italia e quella delle autorità italiane di sostenere tale investimento. «Siamo lieti di dare il benvenuto a Mercedes-Benz come nuovo partner di Acc. Ciò dimostra la credibilità dell’iniziativa presa un anno fa da TotalEnergies/Saft e Stellantis e sostiene chiaramente la nostra ambizione di essere un innovativo player europeo delle batterie. Questo è un passo fondamentale per Acc. Dopo soli 18 mesi dalla nascita, Acc è sulla buona strada con il suo centro di ricerca e sviluppo a Bordeaux e il suo sito pilota a Nersac già operativo», commenta Yann Vincent, ceo di Acc.