Prato scavato, zampate ovunque e il segno inconfutabile del passaggio di quello che sta diventando un vero tormento per i residenti di Rio Vivo: i cinghiali. Il video che ci è stato inviato da un nostro lettore che abita proprio nel quartiere sud di Rio Vivo parla chiaro. A terra ci sono tutti i segni del passaggio dei cinghiali che, probabilmente è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. “Ovviamente sono sparite anche le galline, le mele e tutto quello che potevano mangiare. Non ne possiamo più”. Gli ungulati hanno lasciato un corridoio nella terra scavando anche la zona dei canali che, “sicuramente metterà in difficoltà quando tornerà a piovere questo inverno. Quanto dobbiamo aspettare prima che le istituzioni intervengano su un problema che sta diventando davvero difficile da sopportare?”. Appena qualche giorno fa un altro residente si era trovato di fronte una famiglia di cinghiali mentre stava conferendo fuori dalla porta il mastello della raccolta differenziata (QUI L’ARTICOLO CON LA TESTIMONIANZA).

Giardini distrutti, orti razziati: le immagini del passaggio dei cinghiali (FOTO E VIDEO)