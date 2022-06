Gianni Meffe sindaco di Torella: «Dopo 30 anni voltiamo pagina»

Gianni Meffe è il nuovo sindaco di Torella del Sannio. Succede ad Antonio Lombardi che per decenni ha guidato il centro in provincia di Campobasso.

«E’ una bellissima sensazione – le prime parole del neo sindaco – e vedere tante persone gioire insieme a me è bellissimo. Ora iniziamo subito a lavorare e dopo 30 anni voltiamo pagina. Credo che a premiare la nostra proposta – ha proseguito – sia stato l’impegno e la presenza costante in paese che penso abbiamo fatto la differenza e sicuramente mi ha dato la possibilità di ricostruire alcuni rapporti personali. La priorità assoluta è aprire un dialogo con i cittadini e con le aziende. La prima cosa che farò – ha concluso – sarà ascoltare le persone. Un sindaco deve innanzitutto ascoltare e poi creare una scaletta di priorità in base ai bisogni dei cittadini.»