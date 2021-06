Gianni Meffe nominato Cavaliere della Repubblica

Tra i neo Cavalieri della Repubblica anche il consigliere comunale di Torella del Sannio Gianni Meffe, che è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana.

L’emergenza sanitaria in atto ha impedito l’organizzazione della consueta cerimonia pubblica, presso il Palazzo di Governo, per la consegna delle onorificenze e l’ufficializzazione dell’importante riconoscimento per il collega Meffe, giornalista pubblicista, è avvenuta soltanto nei giorni scorsi e in forma privata presso la Prefettura di Campobasso, dove il Prefetto Francesco Antonio Cappetta ha consegnato al neo Cavaliere l’attestato firmato, in data 27 dicembre 2020, dal Presidente Mattarella e controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per Meffe, studioso ed esperto di emigrazione italiana, nonché componente del Direttivo centrale del Comitato Tricolore per gli Italiani nel mondo, un ulteriore ed importante riconoscimento, ricevuto a soli 38 anni, per le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo culturale e sociale. Sono infatti numerose le iniziative che ha organizzato, in Italia e all’estero, che hanno ricevuto importanti apprezzamenti e attestazioni di partecipazione, in primis quelle degli ultimi due Presidenti della Repubblica, Mattarella e Napolitano.