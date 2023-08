Gianni Alfano nominato segretario provinciale Uil Polizia

Gianni Alfano, il vice Commissario della Polizia di Stato, in servizio presso la Scuola allievi agenti di Campobasso, è stato nominato segretario generale provinciale Uil Polizia di Campobasso. L’incarico gli è stato conferito dai vertici nazionali del sindacato a seguito della fusione per incorporazione dell’Unione sindacale italiana poliziotti (Usip) all’interno della Uil Polizia. La rinnovata organizzazione sindacale sta procedendo alla nomina di tutte le rappresentanze territoriali provinciali e regionali. “In primis ringrazio la Segreteria Nazionale della UIL POLIZIA per la stima e la fiducia riposta nella mia persona -ha commentato Alano- Avremo, qui in Molise, finalmente, la possibilità di dare voce e spazio a tutti i colleghi che lo vorranno, organizzeremo eventi formativi ed attueremo la politica sindacale attiva a favore dei lavoratori, saremo presenti nei confronti e nei dibattiti

pubblici per contribuire al miglioramento della società, faremo parte integrante della “rete” di sicurezza sociale in tutti i suoi aspetti. Ringrazio tutti i colleghi che sposeranno il progetto UIL POLIZIA. Nessuno resterà indietro e soprattutto sarà mia cura affiancare il collega e la collega in tutte le sue difficoltà sia lavorative che extra lavorative”.