Gianna, dottoressa da 110 e lode

Oggi, 24 luglio 2020, Gianna Ciccone ( logopedista di professione) ha conseguito, presso l’Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologie, la laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

La neo dottoressa ha discusso una interessante tesi sul: “Lavoro in equipe multidisciplinare: indagine sul grado di soddisfazione nell’azienda socio sanitaria molisana”, conseguendo la votazione di 110 e lode a dimostrazione dell’innumerevole impegno profuso.

“Questa è una nuova pagina che si volta e riempie il prezioso libro della tua vita. Ce ne saranno tante altre, tutte di grande significato. Impara a leggerle tutte, su di esse ci sarà sempre scritto: non mollare mai. Non lasciare nessuna pagina vuota: vivile tutte, e arriva sino alla fine”.

Sempre con te.

Auguri dottoressa. Con orgoglio, Alessandro.

Le congratulazione anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.