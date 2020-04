Gianmarco Iulietto eletto Presidente del Distretto Leo 108 A

“Ai nostri meravigliosi Leo del Distretto 108 A, alla Presidente del Distretto Leo 108 A Martina Cerioni, al I° Vice Presidente del Distretto Leo, il nostro Gianmarco Iulietto, al Presidente del Leo Club Campobasso, Alessandro Setaro, al Leo Club Advisor, Francesco Ferrauto, al al Chairperson Distrettuale Leo, Stelio Gardelli, un immenso grazie per tutto il lavoro di Servizio che hanno svolto con merito anche in un periodo così drammatico, nel rispetto delle regole, ma vicini alle Istituzioni e a chi ha bisogno.

Un ringraziamento speciale al nostro Governatore del Distretto Lions 108 A, Tommaso Dragani, sempre sensibile e attento ai nostri Leo.

Ma veniamo a noi, sabato 25 aprile 2020 si è svolto il primo Congresso Distrettuale Leo on line e, con immenso piacere, ma anche con grande senso di responsabilità, il nostro Gianmarco Iulietto è stato eletto Presidente del Distretto Leo 108 A per l’anno sociale 2020/2021, secondo PD per il Leo Club Campobasso che ha già visto eletto per l’a.s. 2015/2016 Valerio Palange.

Un onore ed un piacere per il Lions Club Campobasso che nel Leo Club Campobasso ha riposto le sue speranze per un futuro da affidare e da condividere con le nuove generazioni. Ricordo con piacere che il Leo Club Campobasso nacque il 5 giugno 2013 dal Lions Club Campobasso, suo Club Padrino, con l’allora Presidente, Stefano Maggiani, il Governatore Distrettuale Beppe Rossi, alla presenza di tutte le Cariche Distrettuali Lions e, sopratutto, del PDG e storico Socio, Eolo Ruta, il Governatore che con il Suo motto ancora illumina l’impegno di Servizio del nostro Club e dei Leo “DALL’IO AL NOI”.

“Sono tempi cattivi, dicono gli Uomini. Vivano bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Sant’Agostino”, ai nostri Leo diciamo la stessa cosa, siano portatori di Pace, di Solidarietà e di Bontà, siano sempre Amici, siano il futuro di un Lionismo migliore e il Mondo sarà migliore”.

Il Presidente del Lions Club Campobasso – Aldo Reale