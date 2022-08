Gianfagna (Pd): “Mi batterò per la mia gente mettendoci il cuore. Il Molise non è un bancomat elettorale”

La dirigente scolastica del convitto nazionale “Mario Pagano” di Campobasso è candidata sull’uninominale al Senato: “Se vanno via i giovani, non c’è vita. Bisogna intervenire su ambiente, politiche giovanili e sulla sanità che sia per tutti. Lotito? Non lo conosco, sono juventina…”

di Antonio Di Monaco

“Accetto questa sfida, difficile ma interessante, in un momento difficile ed è ora di metterci la faccia. Ho lavorato più di 30 anni nel mondo della scuola e mi sono sempre chiesta che cosa trovano i ragazzi dopo quel periodo che va dai 6 ai 18 anni? Se vanno via i giovani, non c’è vita. Per questo bisogna intervenire sull’ambiente, le politiche giovanili e sulla sanità che sia per tutti”.

È il solco su cui giocherà la sua partita Rossella Gianfagna, candidata per il Pd al Senato all’uninominale, e dirigente scolastico del Convitto nazionale “Mario Pagano” di Campobasso “in aspettativa dal 26 agosto al prossimo 26 settembre”, come ha subito precisato aprendo la sua conferenza stampa. “Abbiamo una squadra di grande spessore e qualità – ha sottolineato – con Caterina Cerroni, Alessandra Salvatore e Vittorino Facciolla alla Camera e il dottore Giuseppe Cecere che è con me al Senato. Siamo tutti molisani, sembra banale dirlo, ma neanche tanto di questi tempi perché rappresentiamo e combattiamo per il nostro territorio. Ringrazio il Pd e il centrosinistra per aver dato la possibilità ad un esponente della società civile di esserci.

Ci tengo a portare Roma nel Molise e non il Molise a Roma”. In questi ultimi cinque anni “abbiamo avuto un vuoto, non c’è stato nulla, nessuna traccia. Roma deve venire qui – ha scandito Gianfagna – a vedere le nostre bellezze ma anche le difficoltà che ci sono. Svolgerò il mio ruolo rappresentando il mio territorio, battendomi per la mia gente con onore e mettendoci il cuore: è il mio popolo e la mia città”.

Il Molise “è stato screditato e trattato male. Si viene per prendere il seggio, quanto sicuro lo vedremo – ha ribadito l’esponente Dem – alla stregua di un bancomat elettorale. Se eleggiamo gente che non è del territorio, strappiamo la Costituzione. Infine, una battuta sul competitor Lotito: “Non lo conosco, sono juventina. Sono con la squadra giusta e con il mio territorio”.