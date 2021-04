Giallo al Veneziale, infermiera ingerisce cocktail letale di acido muriatico e coca cola

Voleva farla finita ed ha scelto come luogo del gesto estremo un ambulatorio del Veneziale, di fronte ai locali dove si somministrano i vaccini Covid. Ed è stato proprio un medico impegnato nelle vaccinazioni che l’ha soccorsa per primo. Sentiva dei rantoli e dei lamenti e si è precipitato nell’ambulatorio dove ha trovato l’infermiera 50enne in gravi condizioni. Vicino a lei, una Coca Cola e un contenitore di acido muriatico. Un micidiale cocktail che sarebbe dovuto servire ad ucciderla. La vicenda risale a diversi giorni fa, ma solo ora se ne è venuti a conoscenza. Ora la donna continua ad essere ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione, dove i medici e i suoi colleghi infermieri ce l’hanno fatta a salvarle la vita. È stata importante la tempestività dei soccorsi, per sottoporla immediatamente a ripetute lavande gastriche che le hanno salvato la vita. Ignote e misteriose le cause di quanto accaduto. La donna è sposata e i suoi familiari sono stati tutti ascoltati dalle Forze dell’Ordine, per cercare di capire le cause che l’avrebbe spinta ad un gesto così estremo.