Giallo al Porto di Termoli, recuperato un cadavere (video)

Un fitto alone di mistero circonda il caso del ritrovamento in mare di un cadavere in una zona del Porto di Termoli nei pressi dell’imbarco per le Isole Tremiti. La zona è stata delimitata e resa off limit dagli uomini della Capitaneria che coordinano assieme ai Vigili del fuoco le operazioni di recupero e ricostruzione dei fatti. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un italiano, un operaio edil. Il corpo è stato recuperato e trasportato nella zona dei cantieri Marinucci. Seguono aggiornamenti