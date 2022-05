Giacomo Barberio spegne la 50esima candelina! Tanti auguri dalla classe 1972

La classe 1972 di Santa Croce di Magliano augura buon compleanno a Giacomo Barberio, noto come Bario, che oggi – 15 maggio 2022 – arriva al fantastico traguardo dei 50 anni!!

Sei colui che da dietro le quinte anima il nostro gruppo. Fotoreporter e webmaster per passione, grazie a te tutti i santacrocesi, vicini e lontani, sono sempre aggiornati su tutto ciò che succede in paese e dintorni. Tanti cari auguri da tutti noi.