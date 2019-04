«Già a lavoro per incontrare le civiche», l’intento di Francesco Roberti

REDAZIONE TERMOLI

Dopo l’ufficializzazione ricevuta dai tre partiti maggiori, il candidato del centrodestra a Termoli, Francesco Roberti, ha rilasciato la prima dichiarazione ufficiale: «Desidero ringraziare tutti coloro che hanno deciso di indicarmi come candidato sindaco della coalizione di centrodestra per il comune di Termoli. Ringrazio il mio partito Forza Italia che ha creduto in me e che ha proposto il mio nome al tavolo regionale ma anche tutti gli altri gruppi che sono riusciti a trovare la giusta unità per questa campagna elettorale che andremo ad affrontare. Personalmente sono già al lavoro per incontrare i refererenti dei partiti della coalizione ma anche i gruppi civici che vorranno aggregarsi per cercare di dare un nuovo futuro e nuove opportunità alla città di Termoli e ai termolesi».