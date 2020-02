Ghiaccio su marciapiedi e scalinate: «Scarsa efficienza del servizio»

Il servizio di pulizia ha fatto cilecca: diverse le segnalazioni dei cittadini del centro storico e delle periferie

L’inverno quest’anno è stato mite: il più caldo degli ultimi 60 anni. Il “generale” inverno, in letargo, ha dato solo un assaggio al Molise nelle scorse ore. Uno scarso assaggio. Il capoluogo di regione, che esattamente 8 anni fa (febbraio 2012) faceva i conti con quasi 2 metri di neve, ha visto una leggera spolverata. Qualche centimetro nelle zone della città più esposte al vento. Eppure, malgrado una semplice spolverata, non sono mancati i disagi. Quei pochi centimetri di neve sono bastati per mettere in luce una cattiva gestione del servizio di pulizia delle strade (e marciapiedi naturalmente). Un pericolo soprattutto per anziani e bambini. Tante le lamentele per la presenza di ghiaccio. A lamentarsi, in particolar modo, i cittadini residenti nel centro storico della città che parlano di «scarsa efficienza del servizio» e quelli delle periferie: i cittadini di Vazzieri infatti con una nota hanno detto di non essersi meravigliati più di tanto per la totale assenza di pulizia «poiché il quartiere da mesi è ormai abbandonato al proprio destino».