GFC Safety Day, focus sul sistema di gestione della sicurezza

Presentate una serie di iniziative che hanno lo scopo di aumentare la cultura della sicurezza sia sul luogo di lavoro, sia all’interno dell’intera società

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, GFC ha aderito a “Obiettivo 18”, la campagna di comunicazione che, aggiungendo simbolicamente un ulteriore elemento ai 17 Obiettivi per un Futuro Sostenibile sottoscritti dai Paesi ONU, vuole unire aziende, lavoratori e istituzioni verso un target condiviso: la riduzione del 50% degli incidenti mortali sul lavoro entro il 2030.

La Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro è un momento importante che deve necessariamente tradursi in azioni concrete: le imprese, in particolar modo, sono chiamate a impegnarsi attivamente su questi temi, stimolando una riflessione in grado di coinvolgere l’intero tessuto sociale.

Il GFC Safety Day ha dunque rappresentato un momento di condivisione a cui hanno partecipato tutti i collaboratori. Focus di questo incontro è stato il Sistema di Gestione della Sicurezza e le figure che lo governano, RSPP e Squadra Preposti, la cui funzione è quella di monitorare le attività aziendali con particolare riferimento a comportamenti a rischio, con lo scopo di correggerli o, in generale, di migliorare i processi in un’ottica di implementazione di buone pratiche in tema di sicurezza e salute.

Nel corso dell’evento, il CEO di GFC Fabrizio Varanese, a nome dell’azienda, ha regalato ai membri della Squadra Preposti il libro di Sabatino De Sanctis e Davide Scotti “Il libro che ti salva la vita”.

Inoltre, durante il Safety Day sono state presentate una serie di iniziative che hanno lo scopo di aumentare la cultura della sicurezza sia sul luogo di lavoro, sia all’interno dell’intera società.

Attraverso il Corner della Sicurezza, i collaboratori GFC potranno visualizzare contenuti relativi ai temi della salute e sicurezza sul lavoro, e accedere a documenti e contenuti specifici, come ad esempio le guide sui rischi legati alle lavorazioni in GFC, con l’obiettivo di aumentare la cultura della sicurezza.

La GFC Library è un’altra, importante novità: una piccola libreria, posta nell’Area Produzione, contenente libri relativi alla salute e sicurezza sul lavoro e testi inerenti le attività specifiche di GFC, per stimolare la curiosità e fornire strumenti fruibili a tutti i collaboratori per tenersi informati e aggiornati. Una libreria in continua evoluzione, in cui chiunque può prendere libri ma anche inserirne di nuovi.

Infine, vi è la donazione all’Associazione Il Mosaico del libro di Sabatino De Sanctis e Davide Scotti “Il libro che ti salva la vita”, da porre all’interno delle

casette dei libri diffuse sul territorio. Questo gesto è concepito come un’estensione del messaggio sulla sicurezza a tutta la società civile, perché il teme della sicurezza va ben oltre la sicurezza sul lavoro, ma riguarda ogni aspetto della vita quotidiana, e deve entrare nella cultura individuale prima ancora che nella cultura collettiva.

Aumentare la cultura della sicurezza in azienda vuol dire per GFC aumentare la cultura della sicurezza all’interno dell’intera società. Un compito importante, che ci chiama all’azione come imprenditori, collaboratori e cittadini. Perché come diceva J. F. Kennedy:

“Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese”.