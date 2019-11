Gesuè si tiene Cudini e… spera

GENNARO VENTRESCA

Da quel che s’è capito, il distinto signore inglese, nato nel varesotto, non ne vuole sapere di cambiare timoniere. Gli sta bene Mirko Cudini, nonostante gli sbaffi e la classifica sbiadita. Se lo dice lui, bisogna credergli. E che Cudini sia, a cominciare da Ortona, sabato infatti si gioca nella cittadina adriatica, in funzione dell’Angelini di Chieti Scalo che allo stato dell’arte, è inagibile. Lo ha deciso il patron, di confermare l’allenatore scelto in estate, non certo il campo.

***

Il civettuolo striscione “Cudini vattene” fa il paio con alcune scritte contro le cantonate di incolpevoli condomini con ciò che accadde ai tempi di Ferruccio Capone. I tifosi, che volete farci, son fatti così: vorrebbero vincere. A Campobasso poi, l’esigenza di tornare in alto è più pressante che mai. L’invidia di vedere il Benevento prima in A e oggi al comando della B è sin troppo palese. Ecco perchè, sulla scorta dei mediocri risultati di stagione, c’è una corrente di pensiero che avrebbe volentieri appoggiato l’idea di Circelli di diventare una costola della società sannita.

***

Per quel che vale, sto con Gesuè. Per coerenza e la fiducia che mi ispira. Certo, sul piano emotivo, ogni volta che i nostri ragazzi fanno flanella rifarei tutto, a cominciare dallo stadio che solo dopo tanti anni c’è sembrato esagerato. Venticinquemila posti, per farne che? A questo punto, meglio sarebbe stato ristrutturare il Romagnoli, con una capienza al top di sette-ottomila posti. Sufficienti e come per una città che vede i giovani con la valigia pronta e i funerali che aumentano, da far paura.

***

Gesuè difende le sue scelte, fatte col solleone. Fa bene dal suo punto di vista; sbaglia per il popolo rossoblù. Che dimentica che al di là della coerenza, per cambiare allenatore, ci vogliono altri soldi. E, a quanto pare, il patron non intende sforare. L’anonimo campionato già costa una importante somma. Anche per gli acquisti bisogna ripassare in estate. Verosimilmente, tra una quindicina di giorni, alla riapertura del mercato, si prevedono ingressi in pari numero dei tagli.

***

Sostengo da sempre che gli allenatori non siano tutti uguali. Ma anche i bravissimi e superpagati sono soggetti a essere esonerati. A cominciare da Mourinho, per passare ad Ancelotti e finire a Benitez che ha fatto due finali di Champions, vincendone una. Ragion per cui, un eventuale allontanamento anticipato di Cudini non boccerebbe le scelte del patron. Che sembra abbia appena affermato che il suo mister è tra i migliori della categoria. ***