Gesuè o Giosuè

di Sergio Genovese

L’alba della vita non è mai la stessa, il fascino del dubbio o della emozione che si impenna o precipita, in fondo è il segreto della nostra esistenza. Si sale e si scende dall’olimpo, un giorno sei re e un altro sei plebeo, un giorno l’alba è con il sole pieno e rosso l’altra nasconde la palla di fuoco dietro le nuvole. E’ la parabola di Giosuè o Gesuè. La dicotomia sul cognome non appaia folcloristica perché sono in tanti, anche gli addetti ai lavori, che si dividono sul pronunciamento messo su carta E’ il destino del patron che dal primo momento si è infilato dentro la nebbia autunnale per fortuna diradata al massimo dal successo sportivo che rimane certificato. Ora però è tempo di cieli azzurri, tutto è più nitido e forse anche più chiaro, le carte cominciano a scoprirsi così che il miele diventa fiele. Dal punto di vista umano è preferibile fermarsi alla delusione o se volete all’indignazione, rimane inutile accanirsi contro un “nemico” disarmato che però deve depositare nel cassetto il mazzo di carte. Fino a quando continua a parlare di Tar dà la sensazione a coloro che non sono incantati e accecati dal sol leone, di mantenere tra le mani le tre carte con cui continuare a giocare da illusionista. Quindi a Giosuè o Gesuè viene imposto il parlar chiaro. La rimozione della targhetta sotto la sede sociale è apparsa, probabilmente per nostra interpretazione fallace, la volontà, armi e bagagli, di scappare buttando tutto per aria. Nel caravan serraglio dell’ultima ora è stata un’azione da non paragonare a chi ,scandendo bene le finali delle parole, ha fatto intendere di essere iscritto nell’albo d’onore dei manager emergenti. Proprio questo stile ora deve essere salvaguardato, perché ci si può salvare raccontando la verità. La realtà è che il calcio costa troppo ed ha poca strada davanti se qualcuno ritiene di fare business pareggiando tutto tra entrate e uscite. L’impresa prima o poi mostrerà i suoi limiti. La campagna abbonamenti fatta a pochi giorni dalla conclusione della stagione sportiva ed altri opachi movimenti, hanno dimostrato che ad un certo punto ti viene chiesto di mettere mano al portafogli della famiglia. Questo non è avvenuto ed è la dimostrazione in termini che quel famoso fondo svizzero il fondo lo aveva già raschiato. Ora la gente molisana sia indulgente e non si accanisca perché non è bello definire super un uomo e dopo poco tempo ritenerlo minor. Si chiariscano le vicende senza bluffare, Gesuè o Giosuè sembra destinato a lasciare le nostre vicende quotidiane. Sarà ricordato come l’alba con il sole rosso a cui fa dispetto quella che nasconde l’incantesimo dietro le nuvole. Ci sarà da ripartire. per la storia sociale del Molise, le ripartenza sono all’ordine del giorno, di illusionisti ne abbiamo incontrati, eccome. Dovevamo dotarci di autostrade, aeroporti, ponti e treni veloci. Quello di cui facciamo conoscenza invece sono le frane ed il dissesto generalizzato. Dobbiamo ripartire senza perdere tempo. E’ la nostra vita di sempre.