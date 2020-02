Gesù una umanità senza sconti

Il viaggio nel deserto di Gesù, narrato da Matteo subito dopo il battesimo di Giovanni, è un’esperienza forte e determinante, un percorso che lo porta alla scoperta di sé è della sua missione. Se vogliamo esso rappresenta il percorso di vita del battezzato, il quale si trova a lottare per rimanere fedele alle scelte con le quali ha deciso di dar senso alla sua esistenza. Solo alla fine di questo lungo e faticoso percorso, una volta che i miraggi del mondo non saranno più tentazione, egli sperimenterà pienamente i benefici della comunione con Dio. Questo brano è sicuramente quello che ha ispirato le prime forme di vita eremitica e, in seguito anche quelle monastiche. Come non pensare infatti alla figura di S. Antonio Abate e, in genere, a quella dei padri del deserto. L’ascesi fa dunque parte dell’esperienza di Gesù, ma non l’assolutizza mai in modo particolare.

I Domenica di quaresima (A)

Mt 4, 1-11

+ In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.+

Il diavolo esiste? Non è un problema da poco, personalmente credo alla sua esistenza, ma non voglio affrontare questo tema in tale contesto. Tuttavia il brano lo descrive come un personaggio esistente e ci impone di considerarlo tale. Andare a farsi tentare da questa entità potente e nemica, un atto che andrebbe giudicato folle e sconsiderato, ma, in questo caso, si tratta di un’iniziativa ispirata dallo Spirito e Dio non ci affida mai compiti che non possiamo affrontare. Il problema è comprenderne le motivazioni. Se lui è vero Dio e vero uomo, nell’unicità della seconda persona divina, che motivo ha di dimostrare il suo valore? Questo resterebbe inspiegabile se non considerassimo il fatto che egli si è spogliato della sua natura divina ed ha vissuto in mezzo a noi come uomo, in tutto e per tutto (cfr. Filppesi 2, 6-7). Gesù è stato provato duramente, in proporzione alla responsabilità che gli è stata data. Il Liberatore è andato ad affrontare il nostro tiranno. L’umanità ferita dal peccato originale era sotto la schiavitù del peccato e di colui che, più di tutti, sa come utilizzarlo contro di noi. Gesù è venuto a scalzare dal suo trono iniquo l’usurpatore menzognero, dimostrando che l’era del suo regno di morte stava giungendo alla fine. D’ora in poi, chi lo avesse voluto, avrebbe potuto riscattarsi.

+Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».+

1) Purificare le priorità: Dio e la sua Parola al primo posto. Quale scopo può aver avuto il sottoporsi a un così spietato digiuno se non quello di provare e rafforzare la propria fedeltà a una scelta? Il digiuno e la penitenza non sono che una palestra della volontà, attraverso cui possiamo meglio indirizzare le nostre energie per aderire al disegno del Padre.

Accettando di incarnarsi, il Verbo ha scelto di “silenziare la sua divinità, per essere in tutto e per tutto un uomo. Infatti prima di qualsiasi segno e di un’importante decisione egli prega il Padre. Proprio per questo, la grandezza del potere e della potestà che stava per essergli affidata, era tale da rendere indispensabile questa prova. Satana, attraverso un sottilissimo inganno, voleva convincere Gesù a far uso della sua divinità per un fine personale, anche se legittimo, come poteva esserlo il nutrirsi alla fine del duro digiuno che ha dovuto affrontare. Il suo potere è stato però votato esclusivamente alla nostra Salvezza, come anche la sua stessa vita. La sincerità del suo amore si rivela così assoluta: Gesù si è offerto totalmente a noi, senza riservare niente a se stesso. Del resto non ci avrebbe mai esortato a “vendere tutto per darlo ai poveri”, se prima Egli stesso non fosse stato disposto a donarsi totalmente. Infatti non ha esitato a offrirci la sua vita, il suo dolore, il suo corpo, la sua gloria, la sua divinità!

+Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».+

2) Purificare la relazione con Dio: abbandono fiducioso. Dopo averlo tentato a far “uso” della sua divinità, vanificando così il senso dell’incarnazione, il diavolo cerca di viziare il rapporto di totale fiducia che Gesù ha con il Padre, costringendolo a dimostrare il suo amore. Anche il Cristo si è sentito solo e trascurato, anche Lui sulla croce ha sperimentato l’estrema solitudine, l’abbandono. Eppure, in questo momento così difficile, egli non cede, preservando così la purezza del suo amore; non tenta il Padre! Un rapporto di sincera fiducia non ha bisogno di prove e continue conferme. Più nelle nostre relazioni le pretendiamo, più dichiariamo di non fidarci. Così, un rapporto che non si basa sulla vera fiducia, smette di essere libero e sincero e diventa una forma sottile di reciproco possesso, equilibrato da un contratto soffocante. Proprio come l’amore fra di noi, il nostro rapporto con Dio diventa sano e forte se si fonda su una vera ed incondizionata fiducia. Certo è difficile! Ma nessuna cosa preziosa si acquista a poco prezzo.

+Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».+

3) Purificare i modi e i mezzi per realizzare il disegno di Dio: Gesù come modello. Il diavolo fallisce nel vanificare la scelta di spoliazione che il Cristo ha voluto nei confronti della sua stessa divinità e fallisce anche quando, cercando di viziare il rapporto fra il Gesù uomo e il Padre, vuole indurre il primo a forzare l’intervento del secondo. Adesso, in un sol colpo, il padre della menzogna, avrebbe voluto nuovamente spingere Gesù a tradire se stesso piegandolo all’idolatria, facendogli abbandonare la via che aveva intrapreso e di nuovo minare il rapporto con il Padre. Come poteva poi, il diavolo, promettergli ciò che non gli apparteneva? Suo è l’uomo? Suoi sono i regni e ciò che essi contengono? Certamente no! La scorciatoia che gli è stata proposta, quella di diventare un potente condottiero e un imperatore, era ridicola. Forse davvero si è trattato di una mossa disperata da parte di Satana. Lui è venuto non come i dominatori di questo mondo, che si fanno obbedire attraverso la violenza, la corruzione ed il sopruso. Egli stesso dice di regnare in mezzo a noi come colui che serve, per stabilire un modello di autorità verso gli altri, non più basata sulle proprie esigenze personali, ma esclusivamente sull’amore oblativo.

+Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.+

Il nuovo Adamo ha riconquistato l’armonia con il cosmo, che torna a riconoscerne l’autorità. Così, dopo la prova, Gesù viene rivestito di potenza dall’alto per intraprendere la sua missione. Non è questo ciò che succede ad alcuni battezzati che si sono distinti per il loro essere conformi a Cristo? Non esistono forse uomini e donne che hanno compiuto imprese straordinarie e miracolose? Solo per citare alcune figure: il già citato Antonio Abate, Francesco d’Assisi. S. Antonio, ecc. Come mai questo non avviene per tutti e perché così raramente? Dio desidera ardentemente rivestire tutti noi di doni e carismi speciali, ma quale genitore assennato darebbe uno strumento potente e pericoloso a un suo figlio, per quanto lo ami, nella consapevolezza dell’uso sbagliato che ne farebbe? Chi metterebbe un bolide in mano a un neo patentato, se non un folle? Così non biasimiamo Dio se sceglie alcuni piuttosto che altri per le sue missioni speciali, Lui non fa preferenze, ma, guardando alla disponibilità del nostro cuore, dispone la sua Grazia come meglio può, per il nostro stesso bene.

Fra Umberto Panipucci