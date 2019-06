Gesto dimostrativo davanti alla Rai, l’avvocato precisa

CAMPOBASSO

Ha certamente sortito gli effetti desiderati il gesto dimostrativo del 40enne di Campolieto che nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 17 giugno, si è recato presso la sede Rai del Molise chiedendo di essere ascoltato in merito al suo caso altrimenti si sarebbe cosparso di benzina per darsi fuoco. Un atto di disperazione dovuto al fatto che non riesce a vedere i suoi due figli che sono affidato alla moglie da cui è separato e che ora vivono con quest’ultima in una struttura protetta in seguito a una denuncia da lei presentata nei confronti del convivente (quindi non dell’ex marito). A tal proposito l’avvocato Maria Bianchini che cura i suoi interessi legalici ha tenuto a fare delle doverose precisazioni in merito alla notizia apparsa sugli organi locali di informazione

«In particolare faccio presente che – scrive l’avvocato Bianchini – contrariamente a quanto affermato, non è stato impedito al mio cliente di vedere i suoi due figli da parte della ex consorte, bensì, dai servizi sociali e/o dalla struttura protetta ospitante i medesimi. Gli stessi sono stati ivi collocati a causa di un litigio verbale che la ex moglie del mio assistito avrebbe avuto mesi addietro con il suo nuovo compagno. A dire il vero i servizi sociali competenti e/o la casa rifugio (siti fuori regione), da quando i minori sono stati collocati in tale struttura non hanno mai contattato il sottoscritto, nè hanno permesso visite, né hanno permesso che i minori trascorressero qualche giorno con il padre nonostante le richieste in tal senso e nonostante il mio cliente fosse completamente estraneo rispetto ai motivi per il quale i propri figli con la madre sono stati collocati in tale struttura. Inoltre non risponde al vero il fatto che il mio assistito il pomeriggio del 17.06.2019 “è riuscito a superare il primo varco perché ha trovato la “barriera automatica” alzata”, ma atteso che la sbarra era chiusa, ha suonato e qualcuno lo ha aperto azionando l’apertura di tale sbarra come è possibile evincere dalle telecamere di sorveglianza ivi presenti».

Sempre sul medesimo caso è intervenuto il Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano che in una nota stampa scrive:

«Da diverse settimane, sto seguendo la drammatica vicenda del padre che, in preda alla disperazione, ha minacciato di darsi fuoco perché, ormai da mesi, non riesce più a vedere i figli minorenni». La Garante dei Diritti della Persona della Regione Molise, Leontina Lanciano, interviene subito dopo aver avuto notizia di quanto accaduto ieri. «Con la massima riservatezza, rispetto a una questione che vede lesi i diritti di padre e nella salvaguardia del supremo interesse dei minori coinvolti – tra questi il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori – ci stiamo occupando della vicenda, in costante contatto con il legale dell’uomo, l’avvocato Maria Bianchini. Per evitare confusione e notizie non corrispondenti al vero – continua la Garante regionale – ci risulta che il padre è estraneo e terzo alle presunte violenze. Dichiara inoltre di non poter incontrare i figli, né di avere contatti telefonici, se non sporadici, con loro. Il complesso ambito dei diritti non tutelati e la presenza di minori rende la vicenda estremamente delicata. Ma del caso si stanno occupando gli organi giudiziari preposti, che sono certa interverranno a tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti».