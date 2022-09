Gestire lo stress e le emozioni, lunedì 12 ad Isernia il laboratorio della dottoressa Monica Gammieri

Il ‘Settembre Isernino’ propone un’ esperienza connessa al “qui ed ora!”: un laboratorio esperenziale di mindfulness, in compagnia della dott.ssa Monica Gammieri, durante la quale scoprire cos’è e come si pratica questa tecnica utile a gestire lo stress e le emozioni. Se dovessimo utilizzare una metafora per descriverla, sarebbe quella del surf. I surfisti di solito dicono che, quando si è in acqua, si lasciano i problemi sulla spiaggia. Poi si torna in spiaggia, ci si rilassa e ci si rigenera. I problemi e le cose da fare ci sono ancora, ma hanno un colore diverso e lo spazio che abbiamo creato ci permette di gestirli meglio. L’appuntamento è per lunedì 12 settembre, all’ex Lavatoio (ru Puzz), dalle 16.