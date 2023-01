Gestione impianti sportivi villa De Capoa, Colagiovanni e Fasolino: “Ritirare e riformulare il bando”

I consiglieri comunali del gruppo “Popolari per l’Italia” hanno presentato un’interpellanza: “Oggi apprendiamo dal sindaco di aver rigettato una richiesta di scomputo e, quindi, di azzeramento del canone pari a 5mila euro. Non si possono cambiare le regole a partita in corso”

“Vogliamo che il bando per la gestione dell’Impianto sportivo comunale ‘Campi da tennis e Palestra villa De Capoa’ sia ritirato e riformulato perché non si possono cambiare le regole in corso d’opera usando due pesi e due misure”. Ci va giù diretta e decisa la consigliera comunale dei Popolari per l’Italia al Comune di Campobasso, Carla Fasolino che, insieme con il capogruppo, Salvatore Colagiovanni, ha presentato un’interpellanza in Consiglio sulla questione.

“Quando la precedente amministrazione Battista – ha ricordato – affidò la gestione all’ATI At Campobasso e Molise Tennis Project, c’era un progetto per lavori da eseguire del valore complessivo di almeno 300mila euro, di cui 250mila per le coperture dei campi da tennis. Poi è cambiato il consiglio direttivo che ha presentato al Comune una nuova offerta commerciale ritenendo la precedente troppo ambiziosa con la totale abolizione delle coperture. E allora – ha concluso Fasolino – mi chiedo: perché due pesi e due misure?”.

Ma non è tutto perché il capogruppo Colagiovanni ne ha evidenziato anche l’aspetto politico. “Oggi apprendiamo dal sindaco Gravina di aver rigettato una richiesta di scomputo e, quindi, di azzeramento del canone di gestione pari a 5mila euro. I consiglieri, invece, dovrebbero essere avvertiti nelle commissioni e nell’assemblea civica. Non siamo inquisitori, ma svolgiamo il nostro ruolo istituzionale ispettivo in qualità di consiglieri comunali di opposizione e, quindi, rispedisco al mittente chi accusa me e la collega Fasolino di dire falsità (il riferimento è alla lettera inviata al Comune, con data 10 febbraio 2022, dall’Ati che gestisce gli impianti in merito alle accuse di presunto inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali, assunti con la convenzione in oggetto, contenute nell’interrogazione dell’8 novembre 2021, ndr). Ricordo che quando ero assessore nella precedente amministrazione Battista, fui uno di quelli che affidò all’esterno la gestione dei campi da tennis del circolo di villa De Capoa (atto di concessione Rep. 1973 del 14 gennaio 2016 e registrato a Campobasso il 1° febbraio successivo, ndr). Oggi abbiamo posto delle domande e successivamente presenteremo una mozione per accedere ancor di più i riflettori sulla questione. Dunque, se uno è senza macchia – ha chiosato Colagiovanni – dovrebbe stare tranquillo evitando di minacciare querele”.