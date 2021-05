Gestione emergenza Covid, i legali dell’ex commissario Giustini hanno presentato una memoria difensiva

È stata presentata dagli avvocati Danilo Leva e Giuseppe Stellato, difensori dell’ex commissario ad acta Angelo Giustini, una corposa documentazione contenente memorie difensive all’esito dell’interrogatorio del generale, iscritto sul registro degli indagati dalla Procura con le accuse di abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio in merito alla gestione dell’emergenza Covid. Per gli inquirenti il commissario non ha deliberato atti di sua competenza, necessari all’erogazione dei livelli assistenziali in relazione all’emergenza pandemica e per aver illegittimamente nominato il dg dell’Azienda Sanitaria del Molise quale commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, incarico, secondo la Procura, “di sua pertinenza e non derogabile ad altri”. Sul tavolo del procuratore D’Angelo ci sono anche esposti di parenti delle vittime. Sui singoli episodi di presunta malasanità c’è l’approfondimento della polizia giudiziaria, in questo caso il comando Nas, e di un medico legale.