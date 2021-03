Gestione emergenza Covid, Giustini si avvale della facoltà di non rispondere

Presenteranno una memoria difensiva tra qualche giorno “molto articolata e approfondita su tutti gli addebiti che gli vengono mossi che non dimentichiamolo sono in via provvisoria e gli vengono mossi in questo momento”. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Angelo Giustini, l’ex commissario ad acta della sanità molisana che questa mattina, 16 marzo, si è presentato in tribunale a Campobasso per essere ascoltato nell’ambito dell’inchiesta che lo vede iscritto sul registro degli indagati con le accuse di abuso e omissioni di atti di ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Molise. Giustini è arrivato in tribunale poco prima delle 10 di questa mattina accompagnato dal suo legale, l’avvocato Danilo Leva. Un interrogatorio durato pochi minuti considerando che il generale ed ex commissario ad acta della sanità molisana si è avvalso della facoltà di non rispondere.

“Ci siamo avvalsi della facoltà di non rispondere – ha affermato Leva rispondendo alle domande dei giornalisti all’uscita dal tribunale – perché crediamo che la complessità dell’imputazione provvisoria meriti un approfondimento vero da parte nostra e quindi ci siamo riservati nei prossimi giorni di depositare una memoria difensiva sulle diverse contestazioni. Siamo molto sereni su questo motivo per il quale approfondiremo perché c’è bisogno di approfondire i diversi passaggi e depositeremo una memoria. Il mio assistito è sereno, ha piena fiducia nell’operato della magistratura si è dimesso come a dire al fine di sgombrare il campo da ogni tipo di illazione. A me pare – ha proseguito l’avvocato – che si tratti di condotte non penalmente rilevanti e approfondiremo, perché c’è bisogno di approfondire, i diversi passaggi e presenteremo una memoria. Il mio assistito è sereno e serenamente affronterà la vicenda penale”.

LA PRIMA NOTIZIA – L’ex commissario ad acta della sanità molisana Angelo Giustini, dimessosi dal suo incarico dopo essere stato iscritto sul registro degli indagati dalla Procura di Campobasso, è arrivato al palazzo di Giustizia del capoluogo molisano dal procuratore capo Nicola D’Angelo. Giustini, arrivato in Molise nel 2018 nominato dal primo governo Conte, è accusato dei reati di abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio in merito alla gestione dell’emergenza Covid.

