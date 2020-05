Gestione dell’emergenza Covid, «il San Timoteo migliore del Cardarelli»

«La situazione al San Timoteo è meglio di quella del Cardarelli per quello che concerne la gestione dell’emergenza Covid-19». Ad affermarlo è stato il consigliere regionale del MoVimento 5Stelle, Valerio Fontana che assieme al collega consigliere regionale Andrea Greco ha fatto visita al nosocomio bassomolisano. «Dopo il sopralluogo, deludente, effettuato dai miei colleghi all’ospedale di Campobasso, oggi ho voluto vedere coi miei occhi la situazione del nosocomio adriatico relativamente alla gestione dell’emergenza Covid. Mi ha accompagnato il collega, portavoce in Consiglio regionale, Andrea Greco. La situazione del San Timoteo – ha affermato Fontana – appare sotto controllo: ogni ingresso viene puntualmente monitorato, con rilevazione della temperatura e colloquio nella tenda pre triage. Dove ci hanno informati che, nel solo mese di aprile, sono stati monitorati più di 1600 ingressi. Nessuno entra senza gli opportuni Dpi: mascherine obbligatorie. Va detto, però, che l’ospedale è aperto alle sole urgenze e alle visite ambulatoriali necessarie. In questa situazione è sicuramente più semplice mantenere alti standard di sicurezza. Vogliamo sottolineare che non possiamo accontentarci della mera gestione delle emergenze. L’ospedale San Timoteo, e l’intera rete sanitaria regionale, devono tornare a fornire tutti i servizi, anche quelli ordinari. Sono gli stessi operatori a non vedere l’ora di rimettersi al lavoro, nonostante abbiano dato un grande contributo in fase d’emergenza. È proprio a medici e personale sanitario che va il mio personale sostegno e un sincero ringraziamento. Bene i percorsi separati Covid e non Covid al Pronto Soccorso, ma resta una criticità nel trasferimento dei presunti positivi al Cardarelli. Su questo tema stiamo facendo gli opportuni approfondimenti e vi aggiorneremo nei prossimi giorni. Infine, mancano anche a Termoli i dispenser di disinfettante. A tal proposito, ribadiamo la disponibilità a contribuire ad ogni sorta di necessità che le strutture sanitarie vorranno segnalarci. In pieno spirito di collaborazione, abbiamo anche suggerito di installare una tettoia per riparare dal sole i pazienti in attesa, fuori al pre triage».

Gestione dell’emergenza Covid, «il San Timoteo migliore del Cardarelli» Indietro 1 di 3 Avanti