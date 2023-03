Gestione del cinema di via De Gasperi, pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse

È stato pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Isernia l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse riguardante la gestione della Sala polivalente ubicata in via De Gasperi (cinema).Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse tutti i tipi di operatori economici (imprese, società cooperative, consorzi, fondazioni, enti, associazioni) abilitati allo svolgimento di attività conformi all’oggetto della concessione e che risultino in possesso dei requisiti previsti, fra cui:1) iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Avviso;2) esperienza almeno triennale (negli ultimi cinque anni, anche discontinua) nella gestione di esercizi cinematografici e/o teatrali e/o nell’organizzazione di eventi e manifestazioni varie.La durata della concessione è di anni 3/tre (eventualmente rinnovabili per ulteriori 3/tre, a seguito di verifica in contraddittorio sui risultati di gestione). Il valore presuntivo della concessione e di € 182.520,oo.Il concessionario verrà selezionato mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma delle valutazioni attribuite all’offerta-economica e alla proposta gestionale e artistico-culturale.I soggetti che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere all’indirizzo comunale di posta elettronica certificata (comuneisernia@pec.it), entro le ore 23:59 del prossimo 22 marzo, utilizzando il modello che è allegato all’Avviso. La concessione è regolata da apposito Capitolato Speciale, anch’esso allegato all’Avviso.