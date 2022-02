Gestione Covid, Toma: “A noi i complimenti da Mattarella”

Il presidente della Regione Molise in un’intervista a tutto campo parla anche di prospettive politiche, sanità e programmi per un nuovo mandato

Dall’elezione del nuovo Capo dello Stato, all’attuale situazione politica, passando per la sanità e i programmi per un nuovo mandato. Il presidente della Regione Toma a tutto campo. Con un passaggio, in perfetto stile “tomiano” che lascia abbastanza perplessi: “Il presidente della Repubblica Mattarella si è complimentato con me per come abbiamo gestito la pandemia in Molise.”

Poi un passaggio sulla politica nazionale: “Il centrodestra è in gran confusione, ma se Sparta piange, Atene non ride, la confusione è generale. Ho qualche perplessità sul grande centro e vorrei confrontarmi sui programmi e non solo sulle alleanze. Perché quando si fa un programma si dice cosa si vorrebbe conseguire. Per quanto riguarda il Molise, molti obiettivi sono stati conseguiti, altri sarà possibile conseguirli nel prossimo mandato anche perché sono state gettate le basi per fare investimenti importanti.”

L’ultima tema affrontato ha riguardato la sanità e l’agognata torre Covid: “Attendiamo l’ok – ha chiosato il presidente – dal ministero della sanità.”